«Тоттенхэм» проиграл 5 из 7 последних матчей. Викарио освистывали после результативной ошибки в игре с «Фулхэмом»

На 6-й минуте игры с «Фулхэмом» при счете 0:1 вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио допустил результативную ошибку. Итальянец выбежал к границе штрафной, чтобы перехватить заброс, но неудачно принял мяч и выбил его сопернику. В итоге хавбек «дачников» Харри Уилсон ударом от боковой линии поразил пустые ворота.