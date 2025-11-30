Анастасия Потапова: «Грикспору нравится “Спартак”. Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»

«Тэллон болеет за “Аякс” и за “Спартак”. Ему нравится “Спартак”. Даже когда мы только начинали общаться, это уже было год назад, даже больше, мы начали общаться, в принципе, из-за “Спартака”, — цитирует Потапову ТАСС.
На этой неделе исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил обратился к Грикспору с просьбой не ехать в Санкт-Петербург на турнир «Трофеи Северной Пальмиры», учитывая «моральные аспекты».
«Как ему Петербург? Очень похож на Амстердам, естественно, — сказала Потапова. — Ему здесь очень понравилось. Он раньше никогда не был в России. И он доволен, пока что очень доволен и говорит то, что захочет 100% вернуться и еще посмотреть Москву».