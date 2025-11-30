Алькарас вручил Месси трофей за победу «Интер Майами» в Восточной конференции МЛС

Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
0
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
1.82
П2
5.80
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.38
П2
8.00
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Торино
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.95
П2
2.61
Футбол. Англия
15:00
Кристал Пэлас
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.59
П2
3.10
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.43
П2
2.66
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.38
П2
2.84
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.50
П2
2.44
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Интер
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.97
П2
1.30
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.93
П2
4.60
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.34
П2
3.95
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.20
П2
3.15
Футбол. Англия
17:05
Астон Вилла
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.57
П2
6.50
Футбол. Англия
17:05
Ноттингем Форест
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.39
П2
2.69
Футбол. Англия
17:05
Вест Хэм
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.14
X
4.61
П2
1.63
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.84
П2
2.20
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.41
П2
5.80
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.35
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.48
П2
11.00
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.97
П2
1.73
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.77
П2
1.85
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.42
П2
2.95
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.37
X
3.32
П2
2.35
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.11
П2
3.80
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.06
П2
5.50
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.49
П2
3.75
Футбол. Германия
21:30
Фрайбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.50
П2
4.60
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.95
П2
3.20
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.05
П2
7.50
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.30
X
5.34
П2
1.48
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лацио
0
П1
X
П2

Алькарас вручил Месси трофей за победу «Интер Майами» в Восточной конференции МЛС

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вручил капитану «Интер Майами» Лионелю Месси трофей за победу в Восточной конференции МЛС.

Источник: Спортс"

Флоридцы, за которых выступает Месси, разгромили в ½ финала Кубка МЛС «Нью-Йорк Сити» (5:1).

В этом матче 38-летний аргентинец побил рекорд Ференца Пушкаша по числу голевых пасов в истории (405).

В решающем матче текущего розыгрыша «Интер Майами» встретится 6 декабря с «Ванкувер Уайткэпс», за которых выступает Томас Мюллер.

? Месси — лучший ассистент всех времен! Лионель оформил 405-ю голевую и побил рекорд Пушкаша.

