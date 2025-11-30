Алькарас вручил Месси трофей за победу «Интер Майами» в Восточной конференции МЛС

Флоридцы, за которых выступает Месси, разгромили в ½ финала Кубка МЛС «Нью-Йорк Сити» (5:1).
В этом матче 38-летний аргентинец побил рекорд Ференца Пушкаша по числу голевых пасов в истории (405).
В решающем матче текущего розыгрыша «Интер Майами» встретится 6 декабря с «Ванкувер Уайткэпс», за которых выступает Томас Мюллер.
? Месси — лучший ассистент всех времен! Лионель оформил 405-ю голевую и побил рекорд Пушкаша.
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше