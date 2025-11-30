Гаспар о деле Негрейры: «Перес намекает, что “Барса” незаслуженно выигрывала титулы. Другими словами, что Месси — дерьмо. Но настоящий мошенник — это он»

Ранее Флорентино Перес выразил недовольство успехами каталонского клуба в период его сотрудничества с Хосе Марией Энрикесом Негрейрой из судейского комитета.
«Перес намекает, что “Барса” выиграла титулы, которых не заслуживала. Другими словами, что Месси — дерьмо.
Но настоящий мошенник — это он. Он все контролирует и время от времени говорит о Негрейре и «Барсе», чтобы нападать на нас", — сказал Гаспар.
Экс-глава «Барсы» Гаспар о словах Переса: «Реал» уже сто лет живет как Негрейра, а сам Флорентино исполняет роль Негрейры последние 25 лет. Единственный мошенник здесь — это Перес".