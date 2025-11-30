Ричмонд
Вратарь «Пари НН» Медведев о Дзюбе: «В своем возрасте доказывает, что он один из самых сильных в РПЛ. Игрок многогранный, способен на поле делать все»

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба все еще один из лучших футболистов в чемпионате России.

Источник: Спортс"

В субботу нижегородцы на выезде обыграли тольяттинцев (2:1) в матче 17‑го тура Мир РПЛ. Единственный мяч хозяев поля забил 37‑летний Дзюба.

— Часто защитники говорят о том, как сложно играть против Дзюбы в штрафной. А каково вратарю? При той же игре на выходах.

— Конечно, тоже сложно. Думаю, с Артемом всем сложно. Он очень габаритный игрок и мастерства у него достаточно.

Думаю, в «Акроне» это самый сильный игрок. И в своем возрасте он доказывает, что и в чемпионате России он один из самых сильных футболистов.

Для своей команды он делает очень многое. С ним очень тяжело бороться. И помимо того, что Артем хорош в верховой борьбе, он очень квалифицирован и внизу. И борется, и атаки разгоняет, и принимает, и забивает. Игрок многогранный, способен на поле делать все, — сказал Медведев.