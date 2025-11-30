Соболев об игре с «Акроном»: «Я забью больше Дзюбы»

— Игра была тяжелая. Забей Максим Глушенков — и игра бы закончилась. С любыми защитниками тяжело бороться, это их работа, но нужно отдать им должное.
— Что говорил Семак перед выходом на поле?
— Что нужно играть в одно‑два касания. Говорил играть как всегда.
Екнуло, когда Кузяев не реализовал свой момент в конце матча. Он просто не попал.
Сергей Богданович просит, чтобы я играл так, как умею. Главное, что команда набрала три очка.
— Кто в следующем матче забьет больше: ты или Дзюба?
— Я забью больше Дзюбы, — заявил форвард «Зенита».
Петербуржцы встретятся с «Акроном» в 18-м туре Мир РПЛ 6 декабря.
У Соболева 0+0 и одна желтая в 10 последних матчах за «Зенит». Форварду не засчитали ассист на Нино в игре с «Рубином» — был рикошет от соперника.