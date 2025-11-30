Соболев об игре с «Акроном»: «Я забью больше Дзюбы»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
3
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.79
X
2.83
П2
3.10
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.14
П2
8.00
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
7.34
X
5.81
П2
1.38
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Соболев об игре с «Акроном»: «Я забью больше Дзюбы»

Александр Соболев после игры с «Рубином» пообещал в следующем туре Мир РПЛ забить больше, чем Артем Дзюба.

Источник: Спортс"

— Игра была тяжелая. Забей Максим Глушенков — и игра бы закончилась. С любыми защитниками тяжело бороться, это их работа, но нужно отдать им должное.

— Что говорил Семак перед выходом на поле?

— Что нужно играть в одно‑два касания. Говорил играть как всегда.

Екнуло, когда Кузяев не реализовал свой момент в конце матча. Он просто не попал.

Сергей Богданович просит, чтобы я играл так, как умею. Главное, что команда набрала три очка.

— Кто в следующем матче забьет больше: ты или Дзюба?

— Я забью больше Дзюбы, — заявил форвард «Зенита».

Петербуржцы встретятся с «Акроном» в 18-м туре Мир РПЛ 6 декабря.

У Соболева 0+0 и одна желтая в 10 последних матчах за «Зенит». Форварду не засчитали ассист на Нино в игре с «Рубином» — был рикошет от соперника.