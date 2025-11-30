Мерино про фол Кайседо и 1:1 с «Челси»: «К счастью, у меня подвижный голеностоп. Ужасный подкат, я сразу понял, что это красная. Разочарован, что “Арсенал” не выиграл, на этом стад

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
2
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.79
X
2.83
П2
3.10
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.14
П2
8.00
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
7.34
X
5.81
П2
1.38
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Мерино про фол Кайседо и 1:1 с «Челси»: «К счастью, у меня подвижный голеностоп. Ужасный подкат, я сразу понял, что это красная. Разочарован, что “Арсенал” не выиграл, на этом стад

Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино высказался о ничьей с «Челси» (1:1) в 13-м туре АПЛ.

На 34-й минуте хавбек «синих» Мойсес Кайседо получил прямую красную карточку за удар шипами в лодыжку Мерино.

"С одной стороны, разочарован, потому что не выиграли. Когда ты носишь эту футболку, ты хочешь побеждать в каждом матче. На этом стадионе тяжело брать очки. Что-то мы могли сделать лучше, но в целом команда показала хороший менталитет.

Может быть, стоило лучше управлять игрой и понимать, что они пытаются делать. Когда мы были в большинстве, нам нужно было проявлять больше терпения при игре с мячом — пытаться находить фланги и подавать, когда в штрафной есть игроки. Очевидно, это хорошая команда".

О фоле Кайседо, приведшем к красной карточке.

«Я почувствовал, как моя лодыжка выгнулась полностью, но, к счастью, у меня очень подвижные голеностоп и тело. Я сразу понял, что это ужасный подкат и что будет красная карточка».

О том, говорил ли он с Моисесом Кайседо.

«Нет. Ничего».

О силе команды при навесах.

«Это то, что мы тренируем каждый день, стараемся занимать позиции в “слепой” зоне защитников. Когда вы тренируетесь вместе каждый день, вы знаете сильные и слабые стороны друг друга.

Это АПЛ. Это очень интенсивная лига, поэтому так много переходов. Если ты выигрываешь единоборство, ты можешь атаковать штрафную", — сказал Мерино в интервью Sky Sports.