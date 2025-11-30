Мерино про фол Кайседо и 1:1 с «Челси»: «К счастью, у меня подвижный голеностоп. Ужасный подкат, я сразу понял, что это красная. Разочарован, что “Арсенал” не выиграл, на этом стад

На 34-й минуте хавбек «синих» Мойсес Кайседо получил прямую красную карточку за удар шипами в лодыжку Мерино.
"С одной стороны, разочарован, потому что не выиграли. Когда ты носишь эту футболку, ты хочешь побеждать в каждом матче. На этом стадионе тяжело брать очки. Что-то мы могли сделать лучше, но в целом команда показала хороший менталитет.
Может быть, стоило лучше управлять игрой и понимать, что они пытаются делать. Когда мы были в большинстве, нам нужно было проявлять больше терпения при игре с мячом — пытаться находить фланги и подавать, когда в штрафной есть игроки. Очевидно, это хорошая команда".
О фоле Кайседо, приведшем к красной карточке.
«Я почувствовал, как моя лодыжка выгнулась полностью, но, к счастью, у меня очень подвижные голеностоп и тело. Я сразу понял, что это ужасный подкат и что будет красная карточка».
О том, говорил ли он с Моисесом Кайседо.
«Нет. Ничего».
О силе команды при навесах.
«Это то, что мы тренируем каждый день, стараемся занимать позиции в “слепой” зоне защитников. Когда вы тренируетесь вместе каждый день, вы знаете сильные и слабые стороны друг друга.
Это АПЛ. Это очень интенсивная лига, поэтому так много переходов. Если ты выигрываешь единоборство, ты можешь атаковать штрафную", — сказал Мерино в интервью Sky Sports.