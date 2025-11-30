Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
3
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.79
X
2.83
П2
3.10
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.14
П2
8.00
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
7.34
X
5.81
П2
1.38
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Мареска про 1:1 с «Арсеналом»: «Челси» смотрелся намного лучше соперника при равных составах и вдесятером играл потрясающе. Можем быть довольны, хоть и не победили"

Энцо Мареска доволен тем, что «Челси» в меньшинстве не проиграл «Арсеналу» (1:1).

"Думаю, мы показали, что движемся в верном направлении. Я всегда твержу об одном и том же. Игра получилась великолепной, мы смотрелись намного лучше при равных составах. Когда ты остаешься вдесятером, становится сложно, но мы потрясающе справились.

11 на 11 мы были лучше соперника. Мы старались находить лучшие решения, лучшие зоны. Мы знали, что на фланге Гюсто и Эстевао они будут. Сегодня мы можем быть довольны, хоть и не победили«, — сказал главный тренер “Челси” в интервью Sky Sports.

«Челси» превзошел «Арсенал» по ударам — 11 против 8. «Синие» час играли вдесятером.

Кайседо удален за удар шипами в лодыжку Мерино на 34-й минуте игры «Челси» с «Арсеналом».