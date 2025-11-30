Мареска про 1:1 с «Арсеналом»: «Челси» смотрелся намного лучше соперника при равных составах и вдесятером играл потрясающе. Можем быть довольны, хоть и не победили"

"Думаю, мы показали, что движемся в верном направлении. Я всегда твержу об одном и том же. Игра получилась великолепной, мы смотрелись намного лучше при равных составах. Когда ты остаешься вдесятером, становится сложно, но мы потрясающе справились.
11 на 11 мы были лучше соперника. Мы старались находить лучшие решения, лучшие зоны. Мы знали, что на фланге Гюсто и Эстевао они будут. Сегодня мы можем быть довольны, хоть и не победили«, — сказал главный тренер “Челси” в интервью Sky Sports.
«Челси» превзошел «Арсенал» по ударам — 11 против 8. «Синие» час играли вдесятером.
Кайседо удален за удар шипами в лодыжку Мерино на 34-й минуте игры «Челси» с «Арсеналом».