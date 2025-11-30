«Похожие эмоции, как у Рафиньи на “Золотом мяче”. Может быть, Дембеле и заслуженно получил награду, но будто бы странно не замечать Рафинью». Герман о том, что игроки «Амкала» не&

— Ни один игрок «Амкала» не получил перстень. Насколько это заслуженно?
— Надо правильно относиться к премиям — не только когда выигрываешь, но и когда проигрываешь. Понимать, что это субъективная история. Такое бывает. Каждый будет превозносить ребят из своей команды. Конечно, есть некое ощущение недосказанности по поводу Рябы — хочется, чтобы его как-то отмечали.
Похожие эмоции, как у Рафиньи на «Золотом мяче». Может быть, Дембеле и заслуженно получил награду, но будто бы странно не замечать Рафинью. Если Клен — Игрок года, то, наверное, логично было бы, чтобы Лучшего полузащитника получил Ряба.
— Как тебе жест Клена?
— Очень мощно. Меня удивило, что он сделал это после награды Игроку года. Я думал, подобную историю можно было бы сделать на Полузащитнике. Сильный респект Клену. Он очень сильный футболист. Теперь еще все увидели, что он очень сильный человек. Надеюсь, Рябе так же приятно, как он сказал со сцены, — рассказал Герман в интервью корреспонденту Спортса«» Фирузу Анвари.