«Похожие эмоции, как у Рафиньи на “Золотом мяче”. Может быть, Дембеле и заслуженно получил награду, но будто бы странно не замечать Рафинью». Герман о том, что игроки «Амкала» не&

— Очень мощно. Меня удивило, что он сделал это после награды Игроку года. Я думал, подобную историю можно было бы сделать на Полузащитнике. Сильный респект Клену. Он очень сильный футболист. Теперь еще все увидели, что он очень сильный человек. Надеюсь, Рябе так же приятно, как он сказал со сцены, — рассказал Герман в интервью корреспонденту Спортса«» Фирузу Анвари.