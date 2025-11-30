Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
3
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.79
X
2.83
П2
3.10
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.14
П2
8.00
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
7.34
X
5.81
П2
1.38
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

«Похожие эмоции, как у Рафиньи на “Золотом мяче”. Может быть, Дембеле и заслуженно получил награду, но будто бы странно не замечать Рафинью». Герман о том, что игроки «Амкала» не&

Президент «Амкала» Герман Эль Класико прокомментировал, что у «Амкала» 9 побед в голосовании болельщиков, и только 2 — по итогам всего голосования WINLINE Media Football Awards.

— Ни один игрок «Амкала» не получил перстень. Насколько это заслуженно?

— Надо правильно относиться к премиям — не только когда выигрываешь, но и когда проигрываешь. Понимать, что это субъективная история. Такое бывает. Каждый будет превозносить ребят из своей команды. Конечно, есть некое ощущение недосказанности по поводу Рябы — хочется, чтобы его как-то отмечали.

Похожие эмоции, как у Рафиньи на «Золотом мяче». Может быть, Дембеле и заслуженно получил награду, но будто бы странно не замечать Рафинью. Если Клен — Игрок года, то, наверное, логично было бы, чтобы Лучшего полузащитника получил Ряба.

— Как тебе жест Клена?

— Очень мощно. Меня удивило, что он сделал это после награды Игроку года. Я думал, подобную историю можно было бы сделать на Полузащитнике. Сильный респект Клену. Он очень сильный футболист. Теперь еще все увидели, что он очень сильный человек. Надеюсь, Рябе так же приятно, как он сказал со сцены, — рассказал Герман в интервью корреспонденту Спортса«» Фирузу Анвари.