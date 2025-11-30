Алип об РПЛ: «Зенит» сам себе соперник, мы упустили много очков. Последний матч дома с «Акроном» надо выигрывать"

Петербуржцы обыграли «Рубин» (1:0) в матче 17-го тура. Команда Сергея Семака с 36 очками идет на втором месте в турнирной таблице, отставая на одно очко от лидирующего «Краснодара».
— Сегодня перед матчем тренер говорил, что «Рубин» хорошо обороняется. Был тяжелый матч. Слава богу, что во втором тайме забили.
— Насколько победа над московским «Динамо» вымотала?
— Не знаю, чего ответить.
— После паузы три победы, но по содержанию есть вопросы. Как оцениваете игру команды?
— В первом тайме игра тоже не шла. Пасы были назад. Во втором тайме было тяжело создать моменты. Макс (Максим Глушенков — Спортс«“) еще не забил.
— Было страшно, когда Кузяев едва не забил в конце?
— Да. Еще в первом тайме Адамов хорош среагировал и спас команду.
— Кто ваш главный соперник сейчас?
— Мы сами себе соперники. Упустили много очков. Последний матч дома с «Акроном» надо выигрывать, — сказал Алип.