Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.80
П2
17.00
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
1
:
Кремонезе
2
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.00
П2
2.45
Футбол. Англия
02.12
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.65
Футбол. Англия
02.12
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

«Пока мы в кризисе. Наши акции внизу». Егоров о вкладе в медиафутбол

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал специальную награду WINLINE Media Football Awards за вклад в развитие медиафутбола. Эту же награду вместе с Егоровым получил руководитель «Амкала» Герман Эль Класико.

Источник: Спортс"

— Тебе вручили перстень за вклад в медиафутбол. Насколько неожиданно это было для тебя?

— В последнее время все вклады, особенно в российские акции, они — в красном. Вложился я как-то в «Лукойл». Это был мой вклад. И какой бы перстень не дал мне «Лукойл», я понимаю, что потерял.

Приобрел ли я здесь? Вот ключевой вопрос. Я не жалею, что вложился. У тебя всегда синусоида кризисов и подъемов.

Был кризис 1998-го. Никто не ожидал, что в начале двухтысячных синусоида пойдет вверх. Потом добились верха, вышли на середину — кризис 2008-го. После синусоида вверх. Вот этого и нужно ждать.

Пока мы в кризисе. Наши акции внизу. Денег нет, но вы держитесь, — рассказал Егоров корреспонденту Спортса«» Фирузу Анвари.