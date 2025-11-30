«Пока мы в кризисе. Наши акции внизу». Егоров о вкладе в медиафутбол

— Тебе вручили перстень за вклад в медиафутбол. Насколько неожиданно это было для тебя?
— В последнее время все вклады, особенно в российские акции, они — в красном. Вложился я как-то в «Лукойл». Это был мой вклад. И какой бы перстень не дал мне «Лукойл», я понимаю, что потерял.
Приобрел ли я здесь? Вот ключевой вопрос. Я не жалею, что вложился. У тебя всегда синусоида кризисов и подъемов.
Был кризис 1998-го. Никто не ожидал, что в начале двухтысячных синусоида пойдет вверх. Потом добились верха, вышли на середину — кризис 2008-го. После синусоида вверх. Вот этого и нужно ждать.
Пока мы в кризисе. Наши акции внизу. Денег нет, но вы держитесь, — рассказал Егоров корреспонденту Спортса«» Фирузу Анвари.