Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.01
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.65
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Нино после 1:0 с «Рубином»: «Я сконцентрирован на “Зените”, на том, чтобы помочь клубу хорошо закончить календарный год. Чувствую здесь себя счастливым»

Защитник «Зенита» Нино Мота заявил, что не слышал об интересе других клубов.

Источник: Спортс"

В 17-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые обыграли «Рубин» (1:0) благодаря голу Нино.

— СМИ пишут, что тобой интересуются клубы Бразилии и Турции. Что можешь сказать?

— Скажу так: когда я покидал Бразилию, был очень хороший момент, со всеми остались прекрасные отношения. Лично до меня не доходили какие‑то новости. Всем этим занимаются люди из окружения.

Я сконцентрирован на «Зените» и на том, чтобы помочь клубу хорошо закончить календарный год. Хочу добавить, что чувствую себя здесь счастливо, всегда обращались ко мне очень хорошо. Огромную любовь испытываю к «Зениту». Если когда‑то возникнет ситуация с моим будущим, это должно быть в первую очередь очень хорошо для клуба.

— Какие эмоции от матча?

— Очень важно было победить, поэтому очень рад, что смог помочь команде. Продолжаем преследовать соперников.

— Гол — наигранная комбинация?

— На тренировках работаем много над тем, чтобы люди чаще входили в штрафную. Мне повезло оказаться в нужном месте в нужное время.

— Этот гол был лучшим в вашей карьере?

— Не знаю, потому что в моей карьере были красивые забитые мячи. В памяти остаются важные мячи. Сегодня был важный, поэтому буду помнить о нем.

— В конце Кузяев едва не забил. Екнуло сердце?

— Очень опасный момент был, все произошло быстро. Видел, что мяч прошел очень близко. Но рад, что победили.

— Перед матчем с «Динамо» была ваша замена. С чем связана?

— Почувствовал легкий дискомфорт на разминке. Не было ничего серьезного, но решили не рисковать. Слава богу, все обошлось, — передает слова Нино корреспондент «Матч ТВ».