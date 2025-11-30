Нино после 1:0 с «Рубином»: «Я сконцентрирован на “Зените”, на том, чтобы помочь клубу хорошо закончить календарный год. Чувствую здесь себя счастливым»

В 17-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые обыграли «Рубин» (1:0) благодаря голу Нино.
— СМИ пишут, что тобой интересуются клубы Бразилии и Турции. Что можешь сказать?
— Скажу так: когда я покидал Бразилию, был очень хороший момент, со всеми остались прекрасные отношения. Лично до меня не доходили какие‑то новости. Всем этим занимаются люди из окружения.
Я сконцентрирован на «Зените» и на том, чтобы помочь клубу хорошо закончить календарный год. Хочу добавить, что чувствую себя здесь счастливо, всегда обращались ко мне очень хорошо. Огромную любовь испытываю к «Зениту». Если когда‑то возникнет ситуация с моим будущим, это должно быть в первую очередь очень хорошо для клуба.
— Какие эмоции от матча?
— Очень важно было победить, поэтому очень рад, что смог помочь команде. Продолжаем преследовать соперников.
— Гол — наигранная комбинация?
— На тренировках работаем много над тем, чтобы люди чаще входили в штрафную. Мне повезло оказаться в нужном месте в нужное время.
— Этот гол был лучшим в вашей карьере?
— Не знаю, потому что в моей карьере были красивые забитые мячи. В памяти остаются важные мячи. Сегодня был важный, поэтому буду помнить о нем.
— В конце Кузяев едва не забил. Екнуло сердце?
— Очень опасный момент был, все произошло быстро. Видел, что мяч прошел очень близко. Но рад, что победили.
— Перед матчем с «Динамо» была ваша замена. С чем связана?
— Почувствовал легкий дискомфорт на разминке. Не было ничего серьезного, но решили не рисковать. Слава богу, все обошлось, — передает слова Нино корреспондент «Матч ТВ».