Нино после 1:0 с «Рубином»: «Я сконцентрирован на “Зените”, на том, чтобы помочь клубу хорошо закончить календарный год. Чувствую здесь себя счастливым»

Я сконцентрирован на «Зените» и на том, чтобы помочь клубу хорошо закончить календарный год. Хочу добавить, что чувствую себя здесь счастливо, всегда обращались ко мне очень хорошо. Огромную любовь испытываю к «Зениту». Если когда‑то возникнет ситуация с моим будущим, это должно быть в первую очередь очень хорошо для клуба.