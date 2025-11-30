Франческо Тотти: «Около месяца назад фанат увидел меня на светофоре и сказал: “Я люблю тебя больше матери, больше, чем кого-либо еще”. Он даже не попросил фото — просто плакал»

Когда я остановился на следующем светофоре, я увидел, что он безудержно плачет. Он сказал мне: «Ты не можешь понять, что ты сделал и что дал мне за эти 25 лет. Ты не можешь себе этого представить. Я люблю тебя больше, чем свою мать, больше, чем кого-либо еще. Я приобрел сезонный абонемент, потому что надеюсь увидеть, как ты спускаешься по лестнице. Когда игра начинается, а ты не появляешься, я ухожу». Он даже не попросил сфотографироваться, он просто плакал", — сказал Тотти в интервью Forzaroma.