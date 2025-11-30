Константин Генич: «Баринов собирается уйти в ЦСКА, по моей информации»

«По моей информации, Баринов собирается уйти в ЦСКА. “Локомотив” должен не допустить этого. Надеюсь, что они сумеют найти компромисс.
Говорят, что эпопея с Бариновым еще не закончилась«, — сказал комментатор “Матч ТВ”.
Константин Генич сообщил о намерении Дмитрия Баринова перейти в ЦСКА.
