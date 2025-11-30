Терри про дерби: «Только одна команда пыталась победить — “Челси”. Мы играли намного лучше. “Арсенал” переезжал одного соперника за другим, но мы показали, что способны с ним тягаться&

"Я в полном восторге. Прежде всего — игрой парней. Думаю, мы играли намного лучше, хоть и провели большую часть матча в меньшинстве. В первом тайме только одна команда владела инициативой и стремилась к победе, действовала агрессивно. Это лондонское дерби, и именно это мы и хотим видеть в исполнении наших игроков: чтобы они ныряли в борьбу, играли с небольшой агрессией. Увы, судьи убили игру почти сразу, показав три желтые карточки в первые 15 минут. Но по поводу удаления Кайседо спорить не буду.