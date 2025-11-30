Терри про дерби: «Только одна команда пыталась победить — “Челси”. Мы играли намного лучше. “Арсенал” переезжал одного соперника за другим, но мы показали, что способны с ним тягаться&

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Терри про дерби: «Только одна команда пыталась победить — “Челси”. Мы играли намного лучше. “Арсенал” переезжал одного соперника за другим, но мы показали, что способны с ним тягаться&

Джон Терри доволен игрой «Челси» против «Арсенала» (1:1).

Источник: Спортс"

"Я в полном восторге. Прежде всего — игрой парней. Думаю, мы играли намного лучше, хоть и провели большую часть матча в меньшинстве. В первом тайме только одна команда владела инициативой и стремилась к победе, действовала агрессивно. Это лондонское дерби, и именно это мы и хотим видеть в исполнении наших игроков: чтобы они ныряли в борьбу, играли с небольшой агрессией. Увы, судьи убили игру почти сразу, показав три желтые карточки в первые 15 минут. Но по поводу удаления Кайседо спорить не буду.

Только одна команда пыталась победить, и это наша. Мы очень хорошо шли вперед и надежно играли в защите. Суперматч от парней. Мы, болельщики, должны быть в восторге, потому что «Арсенал» переезжал команду за командой в последние недели и поэтому лидирует в чемпионате, но не смог оторваться от нас в гонке за титулом. Мы показали, что способны тягаться с лучшими«, — сказал экс-капитан “Челси”.