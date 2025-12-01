Пакета об удалении с «Ливерпулем»: «Понимаю, что меня будут считать злодеем Нелепо, когда на вашу жизнь и карьеру влияют два года без поддержки со стороны FA»

В 13-м туре АПЛ «Вест Хэм» уступил со счетом 0:2. В конце второго тайма Пакета был удален за две желтых карточки за споры с арбитром.
«Я понимаю, что теперь меня будут считать злодеем, тяжело жить после всего, что произошло в моей жизни и с моим психическим здоровьем! Впредь буду стараться не допускать, чтобы это влияло на меня еще сильнее. Это не оправдывает моего удаления, и за это я приношу извинения болельщикам и товарищам по команде», — написал Пакета в соцсети.
Также бразилец ответил на публикацию Sky Sports, в которой его поведение назвали «нелепым».
Нелепо, когда на вашу жизнь и карьеру влияют два года без какой-либо психологической поддержки со стороны федерации. Возможно, это нелепое поведение -лишь отражение всего, что мне пришлось пережить и, похоже, придется терпеть и дальше! Простите, если я не идеален", — написал Пакета.
Напомним, в 2024 году Пакета был обвинен во влиянии на игру с целью заработка на ставках. В июле 2025 года футболист был оправдан.