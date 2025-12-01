Экс-арбитры Итурральде и Фернандес поддержали решение Бенгоэчеа отменить гол Мбаппе: «Килиан явно коснулся мяча рукой»

Нападающий «Реала» забил на 40-й минуте матча 14-го тура Ла Лиги, но коснулся мяча рукой, борясь за позицию во вратарской. Главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и принял решение не засчитывать гол.