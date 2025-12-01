Баринов может уйти в ЦСКА как зимой, так и летом. Капитаном «Локомотива» станут Батраков, Монтес или Воробьев (Legalbet)

Legalbet сообщает, что обсуждение полузащитником возможного ухода из команды состоится после игры железнодорожников с «Сочи» в 18-м туре Мир РПЛ.
Сейчас капитан склоняется к тому, чтобы присоединиться к ЦСКА. Это может произойти как зимой (тогда потребуется компенсация), так и летом (в качестве свободного агента).
Утверждается, что претендентов на капитанскую повязку в «Локомотиве» будет три: Алексей Батраков — фаворит, Сесар Монтес и Дмитрий Воробьев — альтернативные варианты.
