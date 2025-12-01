«Барселона» вышла на 1-е место в Ла Лиге после 14-го тура. «Реал» отстает на 1 очко, «Вильярреал» — на 2, «Атлетико» — на 3

В 14-м туре команда Ханси Флика победила «Алавес» (3:1) и обогнала «Реал», сыгравший вничью с «Жироной» (1:1). Между ними одно очко — 34 против 33.
«Вильярреал» идет на третьем месте с 32 баллами, замыкает четверку «Атлетико» — 31.
«Барселона» вышла на первую строчку в таблице чемпионата Испании.
