Непомнящий о Дзюбе: «В 37 забивает больше Соболева, потому что талантливее. В более сильном клубе боролся бы за звание лучшего бомбардира РПЛ»

"Дзюба в 37 забивает больше Соболева, потому что он талантливее. Это просто более высококлассный игрок. Он таким останется и в 38, и в 39 лет.
Тут дело не в Соболеве или ком-то другом. Артем играет на уровне лучших российских нападающих лиги. Если бы он выступал в более сильном клубе, боролся бы за звание лучшего бомбардира РПЛ«, — сказал бывший тренер “Томи”.
Дзюба забил 245-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола.
