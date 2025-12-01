Ричмонд
Конте об 1:0 с «Ромой»: «Доволен характером “Наполи”. У нас очень сложный период — многие выбыли из строя»

Тренер «Наполи» Антонио Конте оценил победу над «Ромой» (1:0) в Серии А.

«Приехать на “Стадио Олимпико” и сыграть так солидно, как мы, постоянно идти вперед — это непросто. У “Ромы” была серия положительных результатов, она опережала нас в таблице — это очень хорошая команда. Я доволен, потому что увидел, как ребята проявили характер, мы смотрели им в глаза с самого начала.

Вместе с тем у нас сейчас очень сложный период — много игроков выбыло из строя, и это продлится еще какое-то время. Не то чтобы я переживал, но надеюсь, что оставшиеся футболисты будут здоровы, иначе у нас будет еще больше проблем.

Хорошая новость в том, что команда отлично отреагировала на все эти потери. Нам пришлось изменить схему и вернуться к 3−4−2−1, которая была у меня в самом начале, когда я пришел в «Наполи». Это продиктовано исключительно количеством доступных сейчас полузащитников, таких как Лоботка и Мактоминей", — сказал Конте.