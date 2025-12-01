Галактионов стал настойчивее требовать у «Локо» продлить контракт с Бариновым (Legalbet)

Галактионов считает, что потеря одного из ключевых игроков станет сильным ударом по его тактическим наработкам, имиджу клуба и атмосфере в команде.
Ранее стало известно, что Баринов может уйти в ЦСКА как зимой, так и летом.
Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после продления соглашения с клубом стал настойчивее требовать от руководства красно-зеленых подписать новый контракт с хавбеком Дмитрием Бариновым, сообщает Legalbet.
