Бабаев о решении швейцарского суда отклонить апелляцию ЦСКА по делу Влашича: «Привыкли, что присутствует политический аспект»

Удивляет, что дважды ФИФА вставала на сторону ЦСКА, но это почему-то не является аргументом для CAS и Арбитражного суда Швейцарии. Тем не менее по второму траншу мы точно так же будем требовать оплаты, не собираемся опускать руки. Уверен, рано или поздно справедливость восторжествует.