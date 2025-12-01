Бабаев о решении швейцарского суда отклонить апелляцию ЦСКА по делу Влашича: «Привыкли, что присутствует политический аспект»

— К сожалению, отчасти данное решение было ожидаемым. Мы давно привыкли, что присутствует политический аспект при рассмотрении данного вопроса.
Удивляет, что дважды ФИФА вставала на сторону ЦСКА, но это почему-то не является аргументом для CAS и Арбитражного суда Швейцарии. Тем не менее по второму траншу мы точно так же будем требовать оплаты, не собираемся опускать руки. Уверен, рано или поздно справедливость восторжествует.
— А куда дальше пойдет ЦСКА после отказа Арбитражного суда Швейцарии?
— Есть определенные внутренние механизмы. Мы будем обосновывать, что у англичан есть возможность заплатить. Будем обращаться напрямую в «Вест Хэм». Делать все возможное в данной ситуации, — сказал Бабаев.