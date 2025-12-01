Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.01
П2
6.20
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2

Бабаев о решении швейцарского суда отклонить апелляцию ЦСКА по делу Влашича: «Привыкли, что присутствует политический аспект»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев оценил решение суда Швейцарии отклонить апелляцию армейцев по делу экс-хавбека команды Николы Влашича.

— К сожалению, отчасти данное решение было ожидаемым. Мы давно привыкли, что присутствует политический аспект при рассмотрении данного вопроса.

Удивляет, что дважды ФИФА вставала на сторону ЦСКА, но это почему-то не является аргументом для CAS и Арбитражного суда Швейцарии. Тем не менее по второму траншу мы точно так же будем требовать оплаты, не собираемся опускать руки. Уверен, рано или поздно справедливость восторжествует.

— А куда дальше пойдет ЦСКА после отказа Арбитражного суда Швейцарии?

— Есть определенные внутренние механизмы. Мы будем обосновывать, что у англичан есть возможность заплатить. Будем обращаться напрямую в «Вест Хэм». Делать все возможное в данной ситуации, — сказал Бабаев.