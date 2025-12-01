Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.01
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.65
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2

Непомнящий о Талалаеве: «Доказал, что достоин приглашения в топовый клуб»

Валерий Непомнящий считает, что тренер «Балтики» Андрей Талалаев мог бы возглавить топ-клуб РПЛ.

Источник: Sports

После 17 туров калининградский клуб занимает в Премьер-лиге 5-е место.

— Талалаев и этой победой [над «Спартаком»], и в целом игрой «Балтики» в первой части сезона не сделал ли заявку на приглашение в российский топ-клуб?

— (Смеется) Я смотрел этот матч в компании. Не вы один задаете этот вопрос. Тоже слышал такие предположения.

— И каково ваше мнение?

— Считаю, Андрей Викторович действительно доказал, что достоин приглашения в топовый клуб. Почему нет? — сказал экс-тренер «Томи».

