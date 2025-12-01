Непомнящий о Талалаеве: «Доказал, что достоин приглашения в топовый клуб»

После 17 туров калининградский клуб занимает в Премьер-лиге 5-е место.
— Талалаев и этой победой [над «Спартаком»], и в целом игрой «Балтики» в первой части сезона не сделал ли заявку на приглашение в российский топ-клуб?
— (Смеется) Я смотрел этот матч в компании. Не вы один задаете этот вопрос. Тоже слышал такие предположения.
— И каково ваше мнение?
— Считаю, Андрей Викторович действительно доказал, что достоин приглашения в топовый клуб. Почему нет? — сказал экс-тренер «Томи».
Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.Читать дальше