Боков о Мусаеве: «Забил. Дай бог, прорвет. Нельзя сказать категорично, что ЦСКА нужен новый форвард»

"Я очень много знаю форвардов, игравших со мной. Тот же Кулик, когда мы с ним играли, у него была безголовая засуха. Да, было, но потом прорвало. Это часть футбола, такое бывает периодически. Поэтому считаю, что тот же Мусаев начнет забивать, и все разговоры закончатся.
Так всегда. Пока форвард не забивает, о нем говорят. Как ребята начнут больше забивать, разговоры отпадают. Это так работает. Сейчас Мусаев забил. Дай бог, прорвет. Сказать категорично, что ЦСКА нужен новый форвард, нельзя", — сказал тренер молодёжной команды ЦСКА.