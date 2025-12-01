Боков о Мусаеве: «Забил. Дай бог, прорвет. Нельзя сказать категорично, что ЦСКА нужен новый форвард»

"Я очень много знаю форвардов, игравших со мной. Тот же Кулик, когда мы с ним играли, у него была безголовая засуха. Да, было, но потом прорвало. Это часть футбола, такое бывает периодически. Поэтому считаю, что тот же Мусаев начнет забивать, и все разговоры закончатся.