Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.01
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.65
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2

Боков о Мусаеве: «Забил. Дай бог, прорвет. Нельзя сказать категорично, что ЦСКА нужен новый форвард»

Максим Боков считает, что ЦСКА необязательно подписывать нового форварда.

Источник: Спортс"

"Я очень много знаю форвардов, игравших со мной. Тот же Кулик, когда мы с ним играли, у него была безголовая засуха. Да, было, но потом прорвало. Это часть футбола, такое бывает периодически. Поэтому считаю, что тот же Мусаев начнет забивать, и все разговоры закончатся.

Так всегда. Пока форвард не забивает, о нем говорят. Как ребята начнут больше забивать, разговоры отпадают. Это так работает. Сейчас Мусаев забил. Дай бог, прорвет. Сказать категорично, что ЦСКА нужен новый форвард, нельзя", — сказал тренер молодёжной команды ЦСКА.