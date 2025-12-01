Ричмонд
Тукманов видит в «Локо» претендента на титул: «Играют стабильно, без провалов. Не будет ничего Ротенберг ломать и внесет что‑то интересное — добавится уверенности»

Бывший вице‑президент РФС Александр Тукманов считает, что «Локомотив» поборется за титул в сезоне РПЛ.

После 17 туров красно-зеленые занимают в таблице 4-е место.

«Локомотив» заслуженно находится в лидирующей группе. Команда играет уверенно, стабильно, у нее нет провалов. Там хороший подбор игроков. Самое главное — они играют с желанием. Все это дает результат.

Сможет ли «Локомотив» претендовать на чемпионство? Думаю, да. У железнодорожников хорошие исполнители, команда правильно играет. Они хорошо переходят в контратаку. Когда нужно подержать мяч, они тоже хорошо это делают.

Плюс хорошо работает сам клуб. «Локомотив» во главе с Леонченко делал правильные шаги в развитии самого клуба и академии. Если Борис Ротенберг это поддержит, ничего не будет ломать, а внесет что‑то интересное и позитивное — все это должно добавить уверенности команде.

Плюс у команды молодой и амбициозный тренер, но уже с опытом. Сложился хороший коллектив, который стремится к успехам и знает, как их достичь", — сказал Тукманов.