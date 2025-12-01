Экс-порноактриса Luxury Girl назвала Дзюбу самым сексуальным футболистом России: «Он играл в “Зените”. Хорошо к нему отношусь»

«Артем Дзюба. Я знаю Дзюбу, потому что когда-то он играл в “Зените”, и я в принципе к нему хорошо отношусь.
За футболом сильно не слежу, но болею за «Зенит», так как я сама из Петербурга", — сказала Полина Марченко.
Сейчас Марченко является амбассадором букмекерской компании и стримером, а также участвует в различных интернет-шоу.
