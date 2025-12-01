Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.43
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.10
П2
2.70
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.35
П2
3.90
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2

Экс-порноактриса Luxury Girl назвала Дзюбу самым сексуальным футболистом России: «Он играл в “Зените”. Хорошо к нему отношусь»

Бывшая порноактриса Luxury Girl (настоящее имя — Полина Марченко) ответила на вопрос о том, кого считает самым сексуальным футболистом России.

Источник: Спортс"

«Артем Дзюба. Я знаю Дзюбу, потому что когда-то он играл в “Зените”, и я в принципе к нему хорошо отношусь.

За футболом сильно не слежу, но болею за «Зенит», так как я сама из Петербурга", — сказала Полина Марченко.

Сейчас Марченко является амбассадором букмекерской компании и стримером, а также участвует в различных интернет-шоу.

Экс-порноактриса Luxury Girl оценила внешность Овечкина: «10 из 10. Харизма, совокупность качеств».

