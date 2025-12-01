«Месси — величайший игрок всех времен, выиграть ЧМ с ним было невероятно. Мы все хотели сделать это ради него — это единственное достижение, которого ему не хватало». Энцо о Лионеле

"Выиграть чемпионат мира с Месси было невероятно. Мы были полностью мотивированы, потому что наша команда росла, наблюдая за игрой Лео дома по телевизору. Мы боролись за это много лет, а у Месси были незаконченные дела.
Я очень горжусь тем, что смог разделить с ним этот момент и выиграть чемпионат мира вместе с ним, учитывая то, что это значит для него и для всех нас. Конечно, мы все хотели сделать это ради него, потому что это было единственное спортивное достижение, которого ему не хватало.
Он замечательный человек, и я так горжусь тем, что разделяю с ним эти моменты. Он величайший игрок всех времен, поэтому для меня большая честь находиться с ним в одной раздевалке. Для меня это очень важно, и я действительно наслаждаюсь этим. Я стараюсь максимально использовать каждое мгновение, проведенное с ним", — сказал Фернандес.