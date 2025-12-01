Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
5.00
П2
15.00
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
1
:
Кремонезе
2
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.00
П2
2.45
Футбол. Англия
02.12
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.65
Футбол. Англия
02.12
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Мак Аллистер после 2:0 с «Вест Хэмом»: «Виртц провел очень хорошую игру, Исак заслужил гол. Важно, чтобы оба достигли своего уровня в “Ливерпуле”

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер считает, что Флориан Виртц и Александер Исак начинают обретать форму в мерсисайдском клубе.

Источник: Спортс"

Немецкий хавбек пока не сделал ни одного результативного действия в 12 матчах сезона АПЛ. Шведский форвард забил свой первый гол в чемпионате в воскресной игре с «Вест Хэмом» (2:0).

"Очень рад за Исака. Я считаю, что он потрясающий игрок, мы все это знаем. Я шутил с ним, потому что он даже не улыбается, когда забивает. Я очень рад, потому что он этого заслуживает, то же самое касается и Флориана. Думаю, он провел очень хорошую игру. Он сыграл очень хорошо.

[Исак] очень тихий. Иногда ему нравится побыть одному. Вы можете видеть, что я просто пытаюсь поговорить с ним, потому что он тоже неплохо говорит по-испански. Но да, он тихий парень, и мы все рады, что он здесь.

Так что важно, чтобы они оба достигли своего уровня", — сказал Мак Аллистер после матча.