Мак Аллистер после 2:0 с «Вест Хэмом»: «Виртц провел очень хорошую игру, Исак заслужил гол. Важно, чтобы оба достигли своего уровня в “Ливерпуле”

Немецкий хавбек пока не сделал ни одного результативного действия в 12 матчах сезона АПЛ. Шведский форвард забил свой первый гол в чемпионате в воскресной игре с «Вест Хэмом» (2:0).
"Очень рад за Исака. Я считаю, что он потрясающий игрок, мы все это знаем. Я шутил с ним, потому что он даже не улыбается, когда забивает. Я очень рад, потому что он этого заслуживает, то же самое касается и Флориана. Думаю, он провел очень хорошую игру. Он сыграл очень хорошо.
[Исак] очень тихий. Иногда ему нравится побыть одному. Вы можете видеть, что я просто пытаюсь поговорить с ним, потому что он тоже неплохо говорит по-испански. Но да, он тихий парень, и мы все рады, что он здесь.
Так что важно, чтобы они оба достигли своего уровня", — сказал Мак Аллистер после матча.