Вингер «Ростова» Роналдо о бразильцах в РПЛ: «В России очень сильный чемпионат и много хороших команд, поэтому приезжают. Тренеры сборной Бразилии следят за лигой»

«Бразильцы регулярно приезжают играть в РПЛ, потому что в России очень сильный чемпионат, я так считаю. Есть много хороших команд. В Москве базируются несколько топ‑клубов, плюс “Зенит” и “Краснодар”.
У вас очень конкурентный чемпионат и всегда много классных матчей по ходу сезона. Думаю, именно поэтому бразильцы так часто выбирают для продолжения карьеры РПЛ.
В России очень сильный чемпионат, за ним точно следят тренеры сборной Бразилии. Сейчас я играю в «Ростове» не чистого нападающего, а латераля. И, может быть, пока я выступаю на этой позиции, у меня будет дальше больше шансов попасть в национальную команду.
Естественно, как и все бразильцы, мечтаю однажды сыграть за сборную. А с другой стороны, я выступаю в таком сильном чемпионате, как РПЛ, об этом многие могут только мечтать. А я уже этого добился. Но, конечно, буду продолжать работать над тем, чтобы меня однажды вызвали и в сборную Бразилии", — сказал Роналдо.