Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
5.00
П2
15.00
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
1
:
Кремонезе
2
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.00
П2
2.45
Футбол. Англия
02.12
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.65
Футбол. Англия
02.12
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Вингер «Ростова» Роналдо о бразильцах в РПЛ: «В России очень сильный чемпионат и много хороших команд, поэтому приезжают. Тренеры сборной Бразилии следят за лигой»

Вингер «Ростова» Роналдо дос Сантос рассказал, почему бразильцы стремятся играть Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

«Бразильцы регулярно приезжают играть в РПЛ, потому что в России очень сильный чемпионат, я так считаю. Есть много хороших команд. В Москве базируются несколько топ‑клубов, плюс “Зенит” и “Краснодар”.

У вас очень конкурентный чемпионат и всегда много классных матчей по ходу сезона. Думаю, именно поэтому бразильцы так часто выбирают для продолжения карьеры РПЛ.

В России очень сильный чемпионат, за ним точно следят тренеры сборной Бразилии. Сейчас я играю в «Ростове» не чистого нападающего, а латераля. И, может быть, пока я выступаю на этой позиции, у меня будет дальше больше шансов попасть в национальную команду.

Естественно, как и все бразильцы, мечтаю однажды сыграть за сборную. А с другой стороны, я выступаю в таком сильном чемпионате, как РПЛ, об этом многие могут только мечтать. А я уже этого добился. Но, конечно, буду продолжать работать над тем, чтобы меня однажды вызвали и в сборную Бразилии", — сказал Роналдо.