«Киву обнимает меня чаще, чем моя жена. Кристиан придает нам уверенности и свободы, дает нам понять, чего мы стоим. У нас прекрасные отношения». Лаутаро о тренере «Интера»

30 ноября «нерадзурри» обыграли «Пизу» со счетом 2:0 в 13-м туре Серии А. Аргентинец сделал дубль.
— Первые впечатления после матча с «Пизой»? Я так праздную каждый гол, забивать всегда приятно. Для нас, нападающих, всегда важно забиват. Вчерашняя игра была очень важна для нас — как в плане завоевания трех очков, так и в плане улучшения положения в турнирной таблице. «Пиза» создала нам проблемы, было важно победить, и мы это сделали.
— «Интер» играет хорошо. Почему же вам иногда не удается добиться результата?
— Мы говорим об этом между собой. Нам нужно совершенствоваться. Мы всегда хорошо играем, но нужно уметь меняться и переключаться, делать разное в зависимости от матча. Нужно уметь немедленно вносить изменения в игру.
— Вы хорошо обнялись с Киву?
— У нас прекрасные отношения. Мы разговариваем каждый день, и он обнимает нас каждый день, даже слишком часто. Он обнимает меня чаще, чем моя жена. Такой у него характер, и мы рады этому.
Он прошел через то же, что и мы, и все понимает. Нам нужен был такой тренер, как он. С того момента, как он пришел, он придает нам уверенности и свободы, дает нам понять, чего мы стоим. Я рад за него и рад тому, как началось приключение с ним.
— Насколько важна дружба в коллективе для достижения результатов?
— Я всегда говорю, что команда на первом месте. Это самое важное для обретения новых сил и завоевания трофеев. Конечно, не все мы друзья, но отношения у нас всегда хорошие, и именно так мы достигаем наших целей. «Интер» всегда должен стремиться к их достижению. Команда на первом месте.
— Можете сравнить «Интер» Киву и команду Индзаги?
— Два похожих тренера, они хотят хорошей игры. При Кристиане мы сильнее прессингуем, играем жестче, отбираем мяч. Мы работаем над этим каждый день, и с самого начала это дает нам массу преимуществ, — сказал Мартинес.