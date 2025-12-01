Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.81
П2
14.75
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
1
:
Кремонезе
2
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.00
П2
2.50
Футбол. Англия
02.12
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.65
Футбол. Англия
02.12
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Представитель Джикии о готовности игрока вернуться в РПЛ: «Чушь. Звонили пара клубов, но Георгия не будоражит интерес из нижней восьмерки. Чемпионат Турции сильнее российского»

Представитель защитника «Антальяспора» Георгия Джикии Кахор Муминов опроверг информацию о возможном возвращении игрока в РПЛ.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что услуги 32-летнего защитника предложили «Спартаку», но клуб отказался возвращать бывшего игрока. Утверждалось, что сам футболист готов зимой рассматривать предложения от клубов Мир РПЛ.

«Информация, что Джикия готов рассмотреть предложения из РПЛ этой зимой, — чушь. Георгий доволен игровым временем в “Антальяспоре” и отношением со стороны тренерского штаба.

Он был в стартовом составе и при тренере Эмре Белезоглу и при нынешнем Эрол Булуте. Сейчас у Геогрия незначительное повреждение, он пропустит еще минимум одну игру.

Мне звонили пара клубов РПЛ, но Джикию не будоражит интерес клубов нижней восьмерки. Чемпионат Турции очень сильный, точно сильнее российского. Георгий доволен своим двухлетним контрактом и пока не хочет ничего менять", — сказал Муминов.

Джикия перешел в «Антальяспор» летом 2025 года в статусе свободного агента. В этом сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей и забил 2 гола.