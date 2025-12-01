Представитель Джикии о готовности игрока вернуться в РПЛ: «Чушь. Звонили пара клубов, но Георгия не будоражит интерес из нижней восьмерки. Чемпионат Турции сильнее российского»

Ранее сообщалось, что услуги 32-летнего защитника предложили «Спартаку», но клуб отказался возвращать бывшего игрока. Утверждалось, что сам футболист готов зимой рассматривать предложения от клубов Мир РПЛ.
«Информация, что Джикия готов рассмотреть предложения из РПЛ этой зимой, — чушь. Георгий доволен игровым временем в “Антальяспоре” и отношением со стороны тренерского штаба.
Он был в стартовом составе и при тренере Эмре Белезоглу и при нынешнем Эрол Булуте. Сейчас у Геогрия незначительное повреждение, он пропустит еще минимум одну игру.
Мне звонили пара клубов РПЛ, но Джикию не будоражит интерес клубов нижней восьмерки. Чемпионат Турции очень сильный, точно сильнее российского. Георгий доволен своим двухлетним контрактом и пока не хочет ничего менять", — сказал Муминов.
Джикия перешел в «Антальяспор» летом 2025 года в статусе свободного агента. В этом сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей и забил 2 гола.