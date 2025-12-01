Ричмонд
Мостовой об удалении Талалаева: «Он на волне с “Балтикой” поймал звездную болезнь. Он перебарщивает, причем много раз уже. Нужно его поставить на место и наказать»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал удаление главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче со «Спартаком» (1:0).

Источник: Спортс"

Талалаев был удален на 33-й минуте встречи. Согласно протоколу РПЛ, специалист получил желтую карточку за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра матча Кирилла Левникова, а красную — за оскорбительный жест в сторону резервного судьи Инала Танашева.

«Эмоции в футболе есть всегда. С Талалаевым это происходит не в первый раз. Он на этой волне с “Балтикой” поймал звездную [болезнь].

Конечно, он перебарщивает, причем много раз уже. Нужно его поставить на место и наказать. Сейчас все говорят про успех «Балтики», люди начинают звездиться, и поэтому все вот так. Игнашевич, например, работал с калининградцами как профессионал, вел себя достойно, даже в финал Кубка вышел", — сказал Мостовой.