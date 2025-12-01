Мостовой об удалении Талалаева: «Он на волне с “Балтикой” поймал звездную болезнь. Он перебарщивает, причем много раз уже. Нужно его поставить на место и наказать»

Конечно, он перебарщивает, причем много раз уже. Нужно его поставить на место и наказать. Сейчас все говорят про успех «Балтики», люди начинают звездиться, и поэтому все вот так. Игнашевич, например, работал с калининградцами как профессионал, вел себя достойно, даже в финал Кубка вышел", — сказал Мостовой.