Аурелио Де Лаурентис: «Футбольные институты невероятно стары и заинтересованы только в том, чтобы удерживать власть. К нам относятся как к товару. Нужно начать все с чистого листа»

На мой взгляд, мы должны начать с чистого листа, избавившись от всего старого. Существуют все эти предписания и правила, мы говорим о том, что являемся лидерами отрасли, но действуем как сотрудники большой системы, где за все отвечают только две крупные фигуры. Это кажется печальным, анахроничным и непохожим на правду", — сказал Де Лаурентис.