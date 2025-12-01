Аурелио Де Лаурентис: «Футбольные институты невероятно стары и заинтересованы только в том, чтобы удерживать власть. К нам относятся как к товару. Нужно начать все с чистого листа»

"Футбольные институты стары, невероятно стары, и они заинтересованы только в том, чтобы удерживать власть, в то время как к нам относятся как к товару, разменной монете.
Футбол принадлежит не только трем или четырем странам, но и всему миру. Нам нужно разобраться, в чем заключаются проблемы с финансированием.
На мой взгляд, мы должны начать с чистого листа, избавившись от всего старого. Существуют все эти предписания и правила, мы говорим о том, что являемся лидерами отрасли, но действуем как сотрудники большой системы, где за все отвечают только две крупные фигуры. Это кажется печальным, анахроничным и непохожим на правду", — сказал Де Лаурентис.