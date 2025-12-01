Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
5.00
П2
13.00
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
1
:
Кремонезе
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.00
П2
2.45
Футбол. Англия
02.12
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.65
Футбол. Англия
02.12
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Аурелио Де Лаурентис: «Футбольные институты невероятно стары и заинтересованы только в том, чтобы удерживать власть. К нам относятся как к товару. Нужно начать все с чистого листа»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о необходимости реформ в футболе.

Источник: Спортс"

"Футбольные институты стары, невероятно стары, и они заинтересованы только в том, чтобы удерживать власть, в то время как к нам относятся как к товару, разменной монете.

Футбол принадлежит не только трем или четырем странам, но и всему миру. Нам нужно разобраться, в чем заключаются проблемы с финансированием.

На мой взгляд, мы должны начать с чистого листа, избавившись от всего старого. Существуют все эти предписания и правила, мы говорим о том, что являемся лидерами отрасли, но действуем как сотрудники большой системы, где за все отвечают только две крупные фигуры. Это кажется печальным, анахроничным и непохожим на правду", — сказал Де Лаурентис.