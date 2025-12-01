Бартон призывает отказаться от ВАР: «Стоп-кадры с моментами стыков и их воспроизведение с 8 ракурсов на половинной скорости превращают каждый спорный эпизод в место преступления»

Экс-футболист оценил судейство в матче «Челси» — «Арсенал» в 13-м туре АПЛ. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.
"Игра полностью пропала. Стоп-кадры с моментами стыков и их воспроизведение с 8 разных ракурсов на половинной скорости превращают каждый спорный эпизод в место преступления.
Футбол — контактный вид спорта. А не кастинг на должность регулировщиков со свистками. Физическая составляющая, делавшая эту игру великой, теперь сведена на нет судьями, которые знают правила лучше, чем ритм матча.
Энтони Тэйлор не управлял этой игрой, он ее задушил. Тон игры был потерян, как только он впервые взмахнул желтой карточкой — а прошло всего пять минут. С этого момента все превратилось в театр, а не в футбол. Если это «современное судейство», то душа футбола уже покинула стадион", — написал Бартон, добавив хэштег #ИзбавьтесьОтВАР.