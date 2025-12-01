Бартон призывает отказаться от ВАР: «Стоп-кадры с моментами стыков и их воспроизведение с 8 ракурсов на половинной скорости превращают каждый спорный эпизод в место преступления»

Энтони Тэйлор не управлял этой игрой, он ее задушил. Тон игры был потерян, как только он впервые взмахнул желтой карточкой — а прошло всего пять минут. С этого момента все превратилось в театр, а не в футбол. Если это «современное судейство», то душа футбола уже покинула стадион", — написал Бартон, добавив хэштег #ИзбавьтесьОтВАР.