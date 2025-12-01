Ричмонд
Салах вызван в сборную Египта на Кубок Африки. Вингер «Ливерпуля» пропустит матч с «Тоттенхэмом» и может не сыграть с «Интером» и «Арсеналом»

Мохамед Салах примет участие в Кубке Африки в составе сборной Египта.

Источник: Спортс"

Вингер «Ливерпуля» вошел в заявку египетской команды на турнир, который пройдет с 21 декабря по 18 января. Однако игрок может уехать из Ливерпуля гораздо раньше. Ожидается, что ФИФА может потребовать приезда футболистов за две недели до турнира.

Египтяне проведут тренировочные сборы, товарищеский матч против Нигерии 14 декабря, а через три дня отправятся в Марокко для финальной подготовки к соревнованию. Однако на данный «Ливерпуль» надеется сохранить 33-летнего игрока вплоть до матча с «Брайтоном» 13 декабря.

Салах точно пропустит матчи с «Тоттенхэмом», «Вулверхэмптоном» и «Лидсом», а его участие в последующих играх зависит от того, как долго Египет продержится на турнире.

В общей сложности Мохамед может не сыграть с «Интером» 9 декабря«, “Брайтоном” 13 декабря, “Тоттенхэмом” 20 декабря, “Вулверхэмптоном” 27 декабря, “Лидсом” 1 января, “Фулхэмом” 4 января, “Арсеналом” 8 января и “Бернли” 17 января.