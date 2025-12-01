Салах вызван в сборную Египта на Кубок Африки. Вингер «Ливерпуля» пропустит матч с «Тоттенхэмом» и может не сыграть с «Интером» и «Арсеналом»

Вингер «Ливерпуля» вошел в заявку египетской команды на турнир, который пройдет с 21 декабря по 18 января. Однако игрок может уехать из Ливерпуля гораздо раньше. Ожидается, что ФИФА может потребовать приезда футболистов за две недели до турнира.