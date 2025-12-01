Лапочкин считает, что Мусаев фолил перед голом «Оренбургу»: «Защитник выпрыгивает, а Тамерлан стоит на двух ногах и играет в тело. Как Касимов должен был сыграть в мяч?»

Если бы они стояли оба на поле, то там бы не было фола. А так один игрок находится в безопорном положении, второй играет в игрока — и это фол. Если бы они оба выпрыгнули и отскочили, то это была бы борьба за мяч обоюдная", — сказал Лапочкин.