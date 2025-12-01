Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Кремонезе
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Лапочкин считает, что Мусаев фолил перед голом «Оренбургу»: «Защитник выпрыгивает, а Тамерлан стоит на двух ногах и играет в тело. Как Касимов должен был сыграть в мяч?»

Бывший судья Сергей Лапочкин заявил, что нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев нарушал правила перед тем, как забить гол в ворота «Оренбурга».

Источник: Спортс"

Армейцы одержали победу со счетом 2:0 в 17-м туре Мир РПЛ. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым.

"Защитник выпрыгивает, тянется и хочет сыграть в мяч. Он в безопорном положении. А Мусаев стоит на двух ногах и играет в тело. Как Касимов должен был сыграть в мяч?

Если бы они стояли оба на поле, то там бы не было фола. А так один игрок находится в безопорном положении, второй играет в игрока — и это фол. Если бы они оба выпрыгнули и отскочили, то это была бы борьба за мяч обоюдная", — сказал Лапочкин.