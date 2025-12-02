«Ман Сити» хочет Андерсона из «Ноттингема», но не готов платить 100 млн фунтов. Если ценник на хавбека не снизят, «горожане» выберут Эдерсона из «Аталанты»

Вместе с тем полузащитник «Аталанты» Эдерсон остается предпочтительным кандидатом для Пепа Гвардиолы. Игрок хочет покинуть итальянский клуб, а его стоимость в 30−40 млн евро делает его переход значительно более доступным. Контракт Эдерсона действует до 2027 года, и его агент уже работает над ускорением возможной сделки этой зимой.