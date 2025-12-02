«Ман Сити» хочет Андерсона из «Ноттингема», но не готов платить 100 млн фунтов. Если ценник на хавбека не снизят, «горожане» выберут Эдерсона из «Аталанты»

«Горожанам» очень нравится 23-летний игрок. Он впечатлил спортивного директора Уго Виану и скаутов «Сити», которые уже более 10 раз наблюдали за англичанином с начала сезона, сообщает журналист Саша Тавольери для Sky Sport Switzerland.
Единственная загвоздка состоит в том, что требования «Ноттингема» значительно превышают оценку манкунианцев, которые пока что отказались заплатить запрашиваемые 100 млн фунтов.
Отмечается, что в январе Андерсон останется в нынешней команде. Его уход возможен только после чемпионата мира 2026 года. При этом игрок уже сообщил своему окружению, что «Манчестер Сити» его приоритетный вариант для трансфера.
Вместе с тем полузащитник «Аталанты» Эдерсон остается предпочтительным кандидатом для Пепа Гвардиолы. Игрок хочет покинуть итальянский клуб, а его стоимость в 30−40 млн евро делает его переход значительно более доступным. Контракт Эдерсона действует до 2027 года, и его агент уже работает над ускорением возможной сделки этой зимой.
Утверждается, что «Манчестер Сити» предпочтет бразильца, если «Ноттингем Форест» сохранит за Андерсоном завышенную цену.