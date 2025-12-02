Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Кремонезе
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

«Ман Сити» хочет Андерсона из «Ноттингема», но не готов платить 100 млн фунтов. Если ценник на хавбека не снизят, «горожане» выберут Эдерсона из «Аталанты»

Полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон может перейти в «Манчестер Сити».

Источник: Спортс"

«Горожанам» очень нравится 23-летний игрок. Он впечатлил спортивного директора Уго Виану и скаутов «Сити», которые уже более 10 раз наблюдали за англичанином с начала сезона, сообщает журналист Саша Тавольери для Sky Sport Switzerland.

Единственная загвоздка состоит в том, что требования «Ноттингема» значительно превышают оценку манкунианцев, которые пока что отказались заплатить запрашиваемые 100 млн фунтов.

Отмечается, что в январе Андерсон останется в нынешней команде. Его уход возможен только после чемпионата мира 2026 года. При этом игрок уже сообщил своему окружению, что «Манчестер Сити» его приоритетный вариант для трансфера.

Вместе с тем полузащитник «Аталанты» Эдерсон остается предпочтительным кандидатом для Пепа Гвардиолы. Игрок хочет покинуть итальянский клуб, а его стоимость в 30−40 млн евро делает его переход значительно более доступным. Контракт Эдерсона действует до 2027 года, и его агент уже работает над ускорением возможной сделки этой зимой.

Утверждается, что «Манчестер Сити» предпочтет бразильца, если «Ноттингем Форест» сохранит за Андерсоном завышенную цену.