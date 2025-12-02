Ричмонд
Пономарев о Баринове в ЦСКА: «Я всеми руками за. Он гораздо поинтереснее Облякова и Кисляка. Ребята будут прибавлять вместе с ним, в Матвее лидера полузащиты не вижу»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о возможном переходе в клуб полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Источник: Спортс"

Контракт Баринова рассчитан до конца сезона-2025/26. Сообщалось, что игрок склоняется к тому, чтобы присоединиться к ЦСКА. Это может произойти зимой или летом.

— Это здорово, очень здорово. Мы вот сейчас хвалим Облякова, Кисляка — Баринов гораздо поинтереснее. Я только поприветствую это дело. Пускай молодые ребята прибавляют, играя вместе с ним. Баринов с ударом, хорошо регулирует темп игры, много двигается на поле. В физическом плане хорошо слажен, подготовлен и головка у него хорошая. Здесь я всеми руками за этот переход. — В чем Баринов сильнее Кисляка? — Все-таки Матвей не такой мобильный, как Баринов. А так Кисляк только эпизодически бегает поперек поля туда-сюда — это не годится, это ерунда. Пас отдать, конечно, может, но тоже редко. Не вижу я в Кисляке лидера полузащиты ЦСКА, не импонирует совсем. Баринов вот да. — Потеря Баринова будет сильным ударом по менеджменту «Локомотива»? — Да, конечно. Они создадут большую потерю для «Локомотива», — сказал Пономарев. В нынешнем сезоне Баринов провел 23 матча за железнодорожников, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.