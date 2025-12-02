Пономарев о Баринове в ЦСКА: «Я всеми руками за. Он гораздо поинтереснее Облякова и Кисляка. Ребята будут прибавлять вместе с ним, в Матвее лидера полузащиты не вижу»

— Это здорово, очень здорово. Мы вот сейчас хвалим Облякова, Кисляка — Баринов гораздо поинтереснее. Я только поприветствую это дело. Пускай молодые ребята прибавляют, играя вместе с ним. Баринов с ударом, хорошо регулирует темп игры, много двигается на поле. В физическом плане хорошо слажен, подготовлен и головка у него хорошая. Здесь я всеми руками за этот переход. — В чем Баринов сильнее Кисляка? — Все-таки Матвей не такой мобильный, как Баринов. А так Кисляк только эпизодически бегает поперек поля туда-сюда — это не годится, это ерунда. Пас отдать, конечно, может, но тоже редко. Не вижу я в Кисляке лидера полузащиты ЦСКА, не импонирует совсем. Баринов вот да. — Потеря Баринова будет сильным ударом по менеджменту «Локомотива»? — Да, конечно. Они создадут большую потерю для «Локомотива», — сказал Пономарев. В нынешнем сезоне Баринов провел 23 матча за железнодорожников, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.