Мбемо, Ву и Ньямси вызваны в сборную Камеруна на Кубок Африки, Онана — нет

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, выступающий за «Трабзонспор» на правах аренды, не вызван в сборную Камеруна на Кубок Африки.

Источник: Спортс"

Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января. Камерунская команда опубликовала заявку на это соревнование — Онана не был включен в состав.

В сборную Камеруна были вызваны два игрока клубов Мир РПЛ — защитники Жерзино Ньямси («Локомотив») и Кристофер Ву («Спартак»). Футболист железнодорожников ранее не играл за национальную команду, на его счету 3 матча за сборную Франции U20.

Также в заявку «неукротимых львов» попали такие игроки, как Карлос Балеба («Брайтон»), Бриан Мбемо («Манчестер Юнайтед») и Карл Этта-Эйонг («Леванте»).

На групповом этапе Кубка Африки сборная Камеруна встретится с командами Габона, Кот-д`Ивуара и Мозамбика.