Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Кремонезе
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Канчельскис против искусственных и крытых полей: «Хотим хороший футбол, а приходится выходить на поле 1905 года — Ленин на нем играл еще! ЧМ проводили ради галочки?»

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис выступил против проведения матчей на искусственных полях и в крытых манежах.

Источник: Спортс"

"Ну так же нельзя! Футболисты страдают, болельщики страдают. Когда играешь на воздухе, дышишь воздухом, а тут в манеже.

Такая же история с искусственными полями — я на них всегда буду жаловаться. Хотим показывать хороший и красивый футбол, а приходится играть на искусственном поле 1905 года — Ленин на нем играл еще!

Техника безопасности очень плохая, футболисты на первых минутах получают травмы, в полутора метрах от поля стоит продувочная система. Зачем мы, спрашивается, проводили чемпионат мира? Чтобы галочку поставить?

У нас же нормальные погодные условия, как во всем мире. Но там играют на натуральных полях, а мы — на искусственных", — сказал Канчельскис.