Канчельскис против искусственных и крытых полей: «Хотим хороший футбол, а приходится выходить на поле 1905 года — Ленин на нем играл еще! ЧМ проводили ради галочки?»

"Ну так же нельзя! Футболисты страдают, болельщики страдают. Когда играешь на воздухе, дышишь воздухом, а тут в манеже.
Такая же история с искусственными полями — я на них всегда буду жаловаться. Хотим показывать хороший и красивый футбол, а приходится играть на искусственном поле 1905 года — Ленин на нем играл еще!
Техника безопасности очень плохая, футболисты на первых минутах получают травмы, в полутора метрах от поля стоит продувочная система. Зачем мы, спрашивается, проводили чемпионат мира? Чтобы галочку поставить?
У нас же нормальные погодные условия, как во всем мире. Но там играют на натуральных полях, а мы — на искусственных", — сказал Канчельскис.