Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Кремонезе
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

«Ницца» осудила нападение фанатов на Бога и Моффи: «Клуб понимает разочарование, вызванное чередой неудач, но эти инциденты неприемлемы»

В «Ницце» прокомментировали инцидент с нападением болельщиков на игроков команды.

Напомним, около 400 фанатов пришли на базу клуба после поражения от «Лорьяна» (1:3). Сначала они скандировали в адрес главного тренера Франк Эса: «В отставку!» Затем же они начали словесно и физически нападать на своих игроков. Особенно пострадали Терем Моффи и Жереми Бога. Десятки болельщиков пинали двух нападающих, били по щекам и плевали в них. Нигериец и ивуариец также подверглись расистским оскорблениям.

«В воскресенье, по возвращении из Лорьяна, “орлята” были встречены перед учебно-тренировочным центром большим количеством людей.

Клуб понимает разочарование, вызванное чередой неудач и выступлений, далеких от его ценностей. Однако инциденты, произошедшие во время этого собрания, неприемлемы.

Несколько членов клуба стали жертвами нападения. «Ницца» предлагает им свою полную поддержку и самым решительным образом осуждает эти действия", — говорится в заявлении клуба.