«Ницца» осудила нападение фанатов на Бога и Моффи: «Клуб понимает разочарование, вызванное чередой неудач, но эти инциденты неприемлемы»

Напомним, около 400 фанатов пришли на базу клуба после поражения от «Лорьяна» (1:3). Сначала они скандировали в адрес главного тренера Франк Эса: «В отставку!» Затем же они начали словесно и физически нападать на своих игроков. Особенно пострадали Терем Моффи и Жереми Бога. Десятки болельщиков пинали двух нападающих, били по щекам и плевали в них. Нигериец и ивуариец также подверглись расистским оскорблениям.
«В воскресенье, по возвращении из Лорьяна, “орлята” были встречены перед учебно-тренировочным центром большим количеством людей.
Клуб понимает разочарование, вызванное чередой неудач и выступлений, далеких от его ценностей. Однако инциденты, произошедшие во время этого собрания, неприемлемы.
Несколько членов клуба стали жертвами нападения. «Ницца» предлагает им свою полную поддержку и самым решительным образом осуждает эти действия", — говорится в заявлении клуба.