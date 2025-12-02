Гришин о «Локомотиве» в РПЛ: «Претендент на первое место. Галактионов определился с линией обороны, и пошли победы. Сильянов — лучший правый защитник чемпионата»

«Я знал, что “Локомотив” выиграет, потому что это более организованная команда. Это команда, которая претендует даже на первое место. Вернулся Баринов и забил блестящий гол, такие мячи забивают очень редко. Это говорит о том, что мастерство есть и никуда не денется.