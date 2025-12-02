Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Кремонезе
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Гришин о «Локомотиве» в РПЛ: «Претендент на первое место. Галактионов определился с линией обороны, и пошли победы. Сильянов — лучший правый защитник чемпионата»

Экс-игрок ЦСКА, «Динамо» и других клубов Александр Гришин считает, что «Локомотив» способен претендовать на чемпионство в РПЛ.

Источник: Спортс"

В воскресенье «Локо» на выезде обыграл «Ростов» (3:1) в матче 17‑го тура Мир РПЛ. Железнодорожники с 34 очками занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата.

«Я знал, что “Локомотив” выиграет, потому что это более организованная команда. Это команда, которая претендует даже на первое место. Вернулся Баринов и забил блестящий гол, такие мячи забивают очень редко. Это говорит о том, что мастерство есть и никуда не денется.

Галактионов наконец определился с линией обороны. Считаю, что Сильянов — лучший правый защитник в нашем чемпионате. Также есть три иностранца, которые по скорости не уступают другим нападающим. Поэтому «Локомотив» начал мало пропускать и пошли победы", — сказал Гришин.