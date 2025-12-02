Талалаев об удалении со «Спартаком»: «Надо быть сдержаннее — мы являемся примером для подрастающего поколения. Но футбол — это эмоции»

Специалист был удален в первом тайме игры за «саркастические аплодисменты в сторону судьи». Поводом для удаления стал «оскорбительный жест в сторону резервного судьи». На игре работал арбитр Кирилл Левников.
"Понятно, что надо быть сдержаннее.
Мы являемся примером для подрастающего поколения. Но футбол — это эмоции. Мы все время говорим об этом. Я хочу, чтобы люди оценивали то, что происходит.
У нас были вопросы с несколькими футболистами со скамейки «Спартака» еще во время матча, до того, как было принято решение [об удалении]", — сказал Андрей Талалаев.
