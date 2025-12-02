Дмитрий Булыкин: «Надеюсь, что пиво поможет клубам, детско-юношескому спорту — привлечет дополнительные инвестиции. Это будет плюсом»

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил: «Пиво будет на стадионах — на днях прошло совещание в правительстве. Когда РПЛ и РФС включились, все сразу пошло. Пиво нужно футболу».
"Пиво станет дополнительным удовольствием для болельщиков при походе на футбол.
Надеюсь, что пиво как-нибудь поможет клубам, стадионам и детско-юношескому спорту — привлечет дополнительные инвестиции. Конечно же, это будет плюсом", — сказал Дмитрий Булыкин.