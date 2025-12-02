Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.39
П2
3.67
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.34
П2
1.64
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Кремонезе
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Горшков об игре «Зенита» без нападающего: «Не хватает центрального форварда. Видимо, тренеры вынуждены идти на это — значит, нападающие не соответствуют уровню состава»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался по поводу игры команды в матче Мир РПЛ против «Рубина» (1:0).

Источник: Спортс"

— Победа «Зенита» получилась натужной, всего один удар в створ. Почему такой получилась игра с «Рубином»?

— Мне бы тоже хотелось, чтобы «Зенит» играл более активно, более ярко, красиво. Мы этого не увидели.

Понятно, что «Рубин» играл в обороне, грамотно перестраивался. Но «Зенит» тоже недостаточно был активен в плане обострения игры, поиска возможностей. Игра была скучноватая, если честно.

— Продолжается эксперимент от Сергея Семака, когда «Зенит» играет без номинальных нападающих, а в роли центрфорварда выступает Луис Энрике. Может пора это заканчивать?

— Затрудняюсь сказать, с чем связана такая тактика. Почему делается такой выбор, хотя есть нападающие.

Значит, форварды не соответствуют на сегодняшний день уровню основного состава. Тренерский штаб находится в поиске. Но это тоже не оптимальный вариант. Видимо, тренеры «Зенита» вынуждены на это идти.

Связано ли это с хорошей формой этих игроков или с плохой формой нападающих центральных… Я думаю, что, наверное, все-таки не хватает «Зениту» центрального форварда.

— Как оцените игру Максима Глушенкова?

— Как раз было видно, что он не очень доволен, что партнеры играли назад, а не вперед. Поэтому особо не шла игра.

Но все равно он делал какие-то обострения, — сказал Александр Горшков.

Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше