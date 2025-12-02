Горшков об игре «Зенита» без нападающего: «Не хватает центрального форварда. Видимо, тренеры вынуждены идти на это — значит, нападающие не соответствуют уровню состава»

— Победа «Зенита» получилась натужной, всего один удар в створ. Почему такой получилась игра с «Рубином»?
— Мне бы тоже хотелось, чтобы «Зенит» играл более активно, более ярко, красиво. Мы этого не увидели.
Понятно, что «Рубин» играл в обороне, грамотно перестраивался. Но «Зенит» тоже недостаточно был активен в плане обострения игры, поиска возможностей. Игра была скучноватая, если честно.
— Продолжается эксперимент от Сергея Семака, когда «Зенит» играет без номинальных нападающих, а в роли центрфорварда выступает Луис Энрике. Может пора это заканчивать?
— Затрудняюсь сказать, с чем связана такая тактика. Почему делается такой выбор, хотя есть нападающие.
Значит, форварды не соответствуют на сегодняшний день уровню основного состава. Тренерский штаб находится в поиске. Но это тоже не оптимальный вариант. Видимо, тренеры «Зенита» вынуждены на это идти.
Связано ли это с хорошей формой этих игроков или с плохой формой нападающих центральных… Я думаю, что, наверное, все-таки не хватает «Зениту» центрального форварда.
— Как оцените игру Максима Глушенкова?
— Как раз было видно, что он не очень доволен, что партнеры играли назад, а не вперед. Поэтому особо не шла игра.
Но все равно он делал какие-то обострения, — сказал Александр Горшков.