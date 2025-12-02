Ричмонд
Дмитрий Черышев: «Нужно делать ставку на своих тренеров, тем более в таких командах, как “Спартак”. Надо взять человека, который был идолом в этом клубе»

Дмитрий Черышев, возглавляющий «Равшан» из Таджикистана, поделился мыслями о том, какой тренер нужен «Спартаку».

Источник: Спортс"

— На фоне всего происходящего Андрей Талалаев может оказаться в «Спартаке»?

— Хочу поздравить Андрея с такими успехами. По стоимости игроков «Балтика» должна находиться в зоне вылета.

Но тут вот ведь какая штука: в «Спартаке» всегда запрос на тренера с атакующим, комбинационным стилем, чтобы было больше этих забеганий, вбеганий… Игру Олега Романцева и Константина Бескова из памяти не сотрешь.

И вообще нам нужно делать ставку на своих тренеров, тем более в таких командах, как «Спартак».

Владимир Слишкович и Роберт Морено в «Сочи», скажем — это сказка о потерянном времени. Спартаковцы на нее уже не имеют права.

С моей точки зрения нужно взять человека, который был идолом именно в этой команде, — сказал Дмитрий Черышев.

Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
