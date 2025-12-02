Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.39
П2
3.67
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.34
П2
1.64
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Кремонезе
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Франк о владельцах «Тоттенхэма» на фоне трех поражений подряд: «Хорошие ребята, кажется. Разумные люди видят, что каждому успешному клубу требуется время»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о владельцах команды на фоне серии из трех поражений подряд.

Источник: Спортс"

"Кажется, что они хорошие ребята, интеллигентные люди. Они умеют вести вести бизнес и обучаются футболу, а, став владельцами, изучают его еще больше.

Разумные люди видят, что каждой успешной династии, каждому успешному клубу требуется время. Да, есть клубы, которые могут выиграть в первом сезоне или во втором сезоне, но эти результаты не поддержать, если не построить что-то устойчивое", — сказал Томас Франк.

После матча против «Фулхэма» Франк раскритиковал фанатов клуба, свистевших в адрес вратаря Гульельмо Викарио.

«Когда вы говорите, что мы теряем поддержку фанатов, о каком количестве идет речь? 5%, 10%, 15%, 20%? Сколько? Я не знаю. Но мы бы хотели поддержки на 100 процентов», — заявил Франк.