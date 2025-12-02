Ричмонд
Директор ЦСКА: «Хочется не подстраиваться под лимит, скупая паспортистов. Есть те, кто попадает в РПЛ только из-за него. У тренера ЦСКА есть премии за игровое время футболистов до 19 и 20 лет»

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев высказался касательно возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Источник: Спортс"

"Мне очень хочется, чтобы молодые россияне появлялись в составах команд естественным путем. Чтобы мы не подстраивали состав команды под лимит, скупая в панике паспортистов.

К сожалению, есть футболисты, а есть те, кто попадет в РПЛ только из-за паспорта. Для меня вариант, при котором молодые игроки попадают в состав естественным путем, гораздо ближе.

Я уверен, что работает не запретительная логика. Клубы должны быть заинтересованы, чтобы молодые футболисты играли.

Не знаю, секрет это или нет, но, начиная с Марко Николича, в контракте тренера ЦСКА есть два пункта. Первый: за игровое время футболистов в возрасте до 20 лет, второй: за игровое время футболистов до 19 лет. Оба пункта премируются.

Мы видим, что два года назад количество футболистов до 21 года, которые постоянно попадали в состав, было равно нулю. В прошлом сезоне оно существенно выросло, а в этом мы в топ-2 лиги по этому показателю.

Это пример, когда мы сделали это без лимита или какой-то указки сверху. Здесь не было никакого политического решения. Это был внутренний процесс в клубе, когда мы решили, что так для нас будет лучше«, — сказал Евгений Шевелев в программе “Футбол России”.