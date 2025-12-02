Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.39
П2
3.67
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.34
П2
1.64
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Кремонезе
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Карпин о лимите на иностранных тренеров: «Это помогло бы российским специалистам получать больше работы. Надо точечно подходить к этому вопросу»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением по поводу идеи ввести лимит в РПЛ на иностранных специалистов в тренерском штабе.

Источник: Спортс"

— Какой для вас лимит в РПЛ оптимальный?

— Долго шли, много было разговоров, и тот лимит, который есть сейчас, мне кажется, всех устраивает.

— Лимит на иностранных тренеров — здравая идея? И какие должны быть критерии?

— Такой лимит помог бы российским тренерам получать больше работы. Но подходить к этому вопросу надо точечно, — сказал Валерий Карпин.

Жестче лимит, на тренеров тоже — идеи двигают Черчесов, Газзаев, Семин, Гершкович. Напрямую министру Дегтяреву.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше