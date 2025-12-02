Карпин о лимите на иностранных тренеров: «Это помогло бы российским специалистам получать больше работы. Надо точечно подходить к этому вопросу»

— Какой для вас лимит в РПЛ оптимальный?
— Долго шли, много было разговоров, и тот лимит, который есть сейчас, мне кажется, всех устраивает.
— Лимит на иностранных тренеров — здравая идея? И какие должны быть критерии?
— Такой лимит помог бы российским тренерам получать больше работы. Но подходить к этому вопросу надо точечно, — сказал Валерий Карпин.
Жестче лимит, на тренеров тоже — идеи двигают Черчесов, Газзаев, Семин, Гершкович. Напрямую министру Дегтяреву.
